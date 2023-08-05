Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
06 серпня 2023, 14:40

Трагедія на Одещині: через зсув ґрунту загинула дитина

У селі Фонтанка-2 Одеського району сталася трагедія, пов'язана із зсувом ґрунту на узбережжі моря. Вранці 6 серпня, загинув 10-річний хлопчик. За відомостями Української Служби Інформації, спочатку було неясно, скільки людей залишилося під завалами, і тому на місці події негайно розпочали рятувальні роботи медики та рятувальники.

Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя.

До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"Зауважимо, що зсуви ґрунту на березі села Фонтанка-2 стали регулярним явищем протягом багатьох років, що спричинило руйнування численних будівель. Зокрема, у 2017 році стався масштабний зсув, який призвів до значних збитків та руйнування інфраструктури. Лише з повітря було можливо повністю оцінити збитки від того інциденту", - за повідомленнями місцевих ЗМІ.

❗️❗️❗️Вкотре наголошуємо батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця! Неуважність до цього питання може призвести до трагедії! - ДСНС

Джерело: "ДСНС"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: