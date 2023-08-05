Трагедія на Одещині: через зсув ґрунту загинула дитина

06 серпня 2023, 14:40

У селі Фонтанка-2 Одеського району сталася трагедія, пов'язана із зсувом ґрунту на узбережжі моря. Вранці 6 серпня, загинув 10-річний хлопчик. За відомостями Української Служби Інформації, спочатку було неясно, скільки людей залишилося під завалами, і тому на місці події негайно розпочали рятувальні роботи медики та рятувальники.

Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя.

До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"Зауважимо, що зсуви ґрунту на березі села Фонтанка-2 стали регулярним явищем протягом багатьох років, що спричинило руйнування численних будівель. Зокрема, у 2017 році стався масштабний зсув, який призвів до значних збитків та руйнування інфраструктури. Лише з повітря було можливо повністю оцінити збитки від того інциденту", - за повідомленнями місцевих ЗМІ.

❗️❗️❗️Вкотре наголошуємо батькам на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця! Неуважність до цього питання може призвести до трагедії! - ДСНС