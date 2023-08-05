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Суспільна думка
Події
06 серпня 2023, 16:01

Зростає кількість загиблих в Грузії через зсув ґрунту

У Грузії продовжуються пошуково-рятувальні роботи в районі курортного селища Шові, де 3 серпня стався зсув ґрунту. Кількість загиблих зросла до 17 осіб, в тому числі й діти. Пошуки зниклих безвісти не зупиняють ні вдень, ні вночі, залучаючи спеціальну освітлювальну техніку.

Голова служби управління надзвичайних ситуацій МВС Грузії Темур Мгебришвілі повідомив, що досі вдалося ідентифікувати лише тіла 7 загиблих, тоді як тіла інших жертв сильно постраждали, а їхні особи будуть встановлені за допомогою ДНК-експертизи.

Нагадаємо, потужний зсув ґрунту у курортному селищі Шові на високогір'ї стався 3 серпня, спричинивши руйнування мостів, доріг та пошкодження ліній електропередачі. Близько 200 людей евакуювали з небезпечного району. Серед загиблих також є громадянка України. Пошуки її дитини, яка перебувала разом з нею, тривають.

У знак скорботи за загиблими, Грузія оголосила понеділок, 7 серпня, днем жалоби.

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