Ситуація щодо російського вторгнення на 07.08.2023

За добу Сили оборони знищили 4 РСЗВ, збили 18 крилатих ракет та 28 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять уже більше 250 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4244 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8) од,
- артилерійських систем – 4977 (+12) од,
- РСЗВ – 709 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 467 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),
- крилаті ракети ‒ 1377 (+18),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 735 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!