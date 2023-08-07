Петро Лебідь на волі під заставу майже в 1 млн. доларів

07 серпня 2023, 18:09

Митрополит УПЦ МП, колишній настоятель Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь) – в народі «Паша-мерседес», - вже на волі, оскільки за нього була внесена застава. Про це з'явилася інформація в понеділок, 7 серпня, і була підтверджена адвокатом Микитою Чекманом в його Telegram-каналі.

Сам адвокат наголосив, що заставу в розмірі понад 33 млн гривень зібрали завдяки пожертвам, при чому близько тисячі осіб приєдналися до цього зібрання коштів.

"Заставу внесли близько 1000 осіб", – підтверджує адвокат Микита Чекман.

Він також опублікував відеозвернення Петра Лебідя, де останній висловлює вдячність тим, хто допоміг йому звільнитися зі слідчого ізолятора. У своєму зверненні, митрополит Павло обіцяє надалі підтримувати "наших воїнів".

Нагадаємо, що ще у липні «Павла» було поміщено під варту. Раніше його тримали під домашнім арештом.

У квітні СБУ повідомила про першу підозру митрополитові Павлу. Також відбулося оприлюднення перехоплених розмов. Того ж дня Шевченківський районний суд Києва відправив Лебідя під цілодобовий домашній арешт.