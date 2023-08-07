Велика пожежа на хімічному заводі в Туреччині - ЗМІ

07 серпня 2023, 18:48

Сьогодні, 7 серпня, на хімічному заводі в турецькому Текірдазі сталася значна пожежа. Відзначається, що на момент спалаху можна було почути звуки вибухів. Про це повідомило телевізійне видання CNN Turk.

За інформацією ЗМІ, загоряння спалахнуло на території хімічного заводу, розташованого у промисловій зоні Велікьой в області Черкезкьой Текірдага. За деякими даними, причиною пожежі могли стати вибухи на заводі.

Поки що немає даних про постраждалих чи загиблих унаслідок цієї пожежі. Губернатор Текірдагу, Азіз Їлдирим, підкреслив, що не відомо про жертви серед людей. Він також наголосив на тому, що спеціалісти продовжують вживати всі необхідні заходи для тушіння вогню.

За інформацією місцевих ЗМІ, - на місці події присутні були автомобілі швидкої, щоб у разі потреби надати медичну допомогу.

Нагадаємо, що вже раніше цього дня у порту Коджаелі трапився вибух під час завантаження судна зерном, що спричинило густий дим, який було видно в різних частинах міста, а також руйнування тринадцяти будівель елеватора.