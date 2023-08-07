Ще одного військкома взяли під варту з можливістю внесення застави

07 серпня 2023, 20:04

Військкому із Закарпаття, якого підозрюють у використанні солдатів для особистої будівництва, Личаківський суд Львова (в понеділок, 7 серпня) призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 805 тисяч гривень. За повідомленням "Суспільне.Львів", військовослужбовця, уродженця рф, затримали 2 серпня.

Суддя Роман Грицко, який розглядав справу, розповів: "Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти і зобов'язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня".

Правоохоронці під час обшуків у місці проживання військовослужбовця вилучили заборонену українським законодавством символіку, таку як георгіївські стрічки та прапор рф, а також одяг із символікою країни-агресора, а також особисті документи, видані на території рф.

Виявилося, що протягом тривалого часу деякі військовослужбовці, підлеглі затриманого, направлялися на будівельний майданчик на його ділянці за вказівкою. Нагадаємо, що ділянку він придбав під час дії воєнного стану та на ній побудував будинок.

Варто відзначити, що масові перевірки військкоматів по всій Україні розпочалися після скандалу із одеським воєнкомом, який незаконно збагатів на мільйони гривень. Правоохоронці провели 100 обшуків у військкоматах 11 областей та розкрили розгалужену схему ухилення від призову.