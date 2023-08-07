На 140 тисяч осіб зменшилась кількість пенсіонерів в Україні за квартал

07 серпня 2023, 20:33

Кількість пенсіонерів в Україні протягом другого кварталу 2023 року зменшилася на 140 тисяч осіб, згідно з інформацією, наданою платформою відкритих даних «Опендатабот», яка посилається на дані Пенсійного фонду.

Це скорочення виявилося найбільш значущим від початку великої війни та майже становить половину загального зменшення кількості пенсіонерів від початку конфлікту - близько 280 тисяч осіб.

Представники «Опендатабот» відзначають, що ця несподівана цифра може бути пов'язана з розширенням статистичної бази. За їх словами, ймовірніше за все, стрімкий спад у другому кварталі 2023 року зумовлений оновленими даними про пенсіонерів у чотирьох областях: Херсонщина, Донеччина, Луганщина та Запорізька область.

Загалом, річний показник зменшення кількості отримувачів пенсій у країні становить близько 2%, але протягом півріччя в Україні відзначився і зріст середньої пенсії на 15%.