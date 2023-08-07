Російські терористи нанесли 2 ракетні удари по житловому будинку в Покровську: є жертви

07 серпня 2023, 20:57

Покровськ, Донеччина. російські терористи нанесли два ракетні удари по житловому будинку.

На жаль, є жертви. На місці – всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

«Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

"Покровськ у Донецькій області. Два ракетні удари росіян по житловому будинку. Станом на зараз відомо про двох загиблих - жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка. Рятувальники та медики працюють. Російських терористів треба зупинити. Задушити економічно, силою позбавити їх можливостей воювати та вбивати цивільних." - повідомив Андрії Єрмак в Телеграмі.