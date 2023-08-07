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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
07 серпня 2023, 20:57

Російські терористи нанесли 2 ракетні удари по житловому будинку в Покровську: є жертви

Покровськ, Донеччина. російські терористи нанесли два ракетні удари по житловому будинку.

На жаль, є жертви. На місці – всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

«Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

"Покровськ у Донецькій області. Два ракетні удари росіян по житловому будинку. Станом на зараз відомо про двох загиблих - жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка. Рятувальники та медики працюють. Російських терористів треба зупинити. Задушити економічно, силою позбавити їх можливостей воювати та вбивати цивільних." - повідомив Андрії Єрмак в Телеграмі.

Джерело: "Офіс Президента, МВС"
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