Смерть мобілізованого з епілепсією набуває суспільного резонансу. Ведеться слідство

07 серпня 2023, 21:33

Розпочато декілька кримінальних проваджень у зв'язку із смертю молодого чоловіка із епілепсією, що стався після його мобілізації до військової частини. Йдеться в повідомлені 7 серпня Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У фейсбуці прокуратури наведено наступну інформацію: "Прокурори наразі розслідують обставини, пов'язані з мобілізацією та наданням медичної допомоги громадянинові, який після прибуття до військової частини помер".

Спеціалісти прокуратури звертають особливу увагу на деякі ключові аспекти цієї ситуації:

можливу недбалість щодо військової служби з боку службових осіб Березівського Територіального центру кваліфікаційних категорій (ТЦК) та Служби з питань примусового виконання рішень судів Одеської області;

законність включення громадянина до списку призовників для військової служби з урахуванням його стану здоров'я;

можливу недбалість з боку медичних працівників однієї з військових частин Миколаївської області щодо військової служби;

належність своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцю, який став жертвою приступу епілепсії.

Смерть чоловіка сталася о 22 годині 1 серпня, тобто в той самий день його прибуття до військової частини, що викликало реакцію не лише в органах влади, а й у громадськості. Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що чекає на результати слідства.

У своєму телеграм-каналі він висловив співчуття рідним та близьким покійного і підкреслив, що ті, хто винен у цій ситуації, повинні понести відповідальність.