Наслідки нічного обстрілу Херсона: є загибла і поранені

07 серпня 2023, 13:28

Вночі з 6 на 7 серпня було зафіксовано атаку російських військ на місто Херсон, під час якої загинула жінка, ще кількох людей поранено. – згідно з інформацією Офісу генерального прокурора України.

"Приватний та багатоквартирний будинки були піддані обстрілу. Результатом цих ворожих дій стали пожежі та загибель однієї жінки. Щонайменше семеро містян отримали травми в результаті цієї нічної атаки. Деталі збираються та перевіряються наразі", - зазначено в повідомленні.

Додатково, Офіс генерального прокурора наголосив на подіях, що відбулися напередодні. 6 серпня, о 21:10, російські війська провели артилерійський удар по селу Ольгівка в Бериславському районі. В результаті цієї атаки було поранено двох місцевих жителів, а також спричинено значні пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін поділився подробицями ситуації в місті.

"Ця ніч стала трагічною для жителів Херсона. Російська армія продовжує обстріли житлових будинків в центральній частині міста. Близько 00:50 об'єкти були атаковані, і це призвело до діагнозу ситуаційно-невротичної реакції вісьми мешканців. Одну з людей забрали до лікарні через її обмежену мобільність. Під час гасіння пожежі, викликаної ворожим ударом, двоє рятувальників отримали травми від перегрівання тіла. Через пів години обстріли відновилися. Жахливим результатом обстрілу стало загибель 59-річної жінки та контузія у чоловіка, якому 60 років. О 03:15 армія РФ вдруге атакувала будинок, що призвело до поранення 93-річної жінки. Вона була доставлена до лікарні із травмами через мінно-вибуховий ефект та контузію", - наголосив голова обласної адміністрації.