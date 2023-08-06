Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину: є загиблі та поранені

07 серпня 2023, 14:11

Сьогодні вранці, 7 серпня, село Кучерівка в Харківській області стало мішенню артилерійського обстрілу з боку російських військових. Внаслідок цього ворожого удару є поранені та загиблі. Про це нам повідомили з Офісу президента, а саме - керівник Офісу Андрій Єрмак, який опублікував інформацію у мережі Telegram.

"Село Кучерівка, розташоване в Куп’янському районі, було сьогодні обстріляне російськими військовими. Їхні снаряди вразили житловий будинок. З наявних даних, в результаті цього обстрілу двоє людей загинули та троє отримали поранення", - зазначено в повідомленні.

За даними голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, на напрямку Куп'янська продовжуються важкі бойові дії.

"Протягом минулої доби наші військові зупинили спробу ворога розширити свої позиції на схід від Петропавлівки. Окупанти зазнали втрат і були змушені відступити", - підкреслив він.

Зазначено, що у неділю, 6 серпня, унаслідок обстрілів Куп'янська поранений цивільний житель - 31-річний чоловік. Село Кучерівка зазнало пошкоджень у результаті артилерійського обстрілу, внаслідок чого спалахнула пожежа. У селі Путникове Куп'янського району були поранені жінка 61 року та чоловік 65 років.

Також відомо, що через удар керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району загинула 57-річна жінка, а її чоловік, 66 років, отримав серйозні поранення і був госпіталізований.

Окрім того, внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району, - були пошкоджені споруди фермерського господарства, а також у селі Чернещина Ізюмського району була пошкоджена будівля фермерського господарства.