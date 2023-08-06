Підозру отримала суддя з Луганщини у держзраді та заклику до зміни влади

07 серпня 2023, 15:48

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру «голові Кам’янобродського районного суду міста Луганська лнр».

Їй інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. ст. 111 КК України).

За даними слідства, у 2014 році діюча суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області зрадила присязі та почала співпрацювати з окупаційною владою рф.

На початку жовтня 2015 року вона призначена на посаду «голови Кам’янобродського районного суду міста Луганська лнр».

Дотепер фігурантка підтримує незаконні дії держави-агресора, приймає так звані «нормативні акти», які сприяють формуванню «правової системи» у псевдореспубліці.

Крім того, вона періодично виступає на камери місцевого пропагандистського телеканалу, де публічно заявляє про нібито налагоджену роботу місцевого суду та «легітимність» функціонування так званої «влади лнр».

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Псевдосудді загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ ГУ ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.