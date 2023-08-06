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Суспільна думка
Події
07 серпня 2023, 16:27

Хакери зломали сайт і базу московського БТІ та передали інформацію до України

Сайт московського міського бюро технічної інвентаризації (мосміськБТІ), який містить дані про власників нерухомості в москві та московській області, потрапив під атаку хакерів. Згідно з повідомленням, що з'явилося на сайті МосміськБТІ вранці 7 серпня, хакери стверджують, що отримали доступ до інформації про власників нерухомості в москві та розголосили її в Україні.

У повідомленні на сайті зазначено, що ця інформація включає дані про місця проживання та власність громадян, пов'язаних із столицею росії, і звинувачує їх у ворожій діяльності відносно України. Додатково вказується, що ця інформація була передана Силам оборони України та структурам, які спостерігають за військовим конфліктом.

Після атаки - робота сайту була призупинена, і поки що жодні коментарі від представників мосміськБТІ стосовно інциденту не надані.

Також, на головній сторінці сайту було розміщено посилання на сторінку хакерів у Twitter. В ньому вказано, що діяльність ведеться в підтримку України. Ця група хакерів також пов'язана з кібератакою на платформу Rutube у травні 2022 року, коли сервіс був недоступний протягом двох днів.

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