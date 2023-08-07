Вибух в потру Туреччини при завантаженні зерна: є постраждалі

07 серпня 2023, 16:38

У понеділок, 7 серпня, у порту Деріндже, розташованому на північному заході Туреччини, пролунав потужний вибух.

Згідно з повідомленнями порталів CNN Turk та TRT Haber, вибух був зафіксований приблизно о 14:40 на складі державної Ради управління зерновими. Інцидент трапився, коли один із кораблів у порту отримував вантаж із зерносховища.

Губернатор Коджаелі Седдер Явуз надав інформацію про кількість постраждалих, зазначивши, що наразі відомо про щонайменше 10 осіб, які постраждали внаслідок цього інциденту.

За попередньою інформацією, вибух стався під час процесу завантаження зерна на один з кораблів на елеваторі, який належить Управлінню ґрунтових продуктів.

Різні джерела надають відмінні дані щодо кількості постраждалих, від двох до десяти осіб, проте це попередня інформація, і точне число постраждалих може бути змінене під час подальшого з'ясування обставин інциденту.

На місце вибуху були направлені пожежно-рятувальні, медико-санітарні та поліцейські бригади для надання необхідної допомоги та забезпечення порядку на території порту.