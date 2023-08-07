Ворог з самого ранку продовжує обстрілювати Нікополь - ОВА

07 серпня 2023, 16:48

Зранку 7 серпня, Нікополь на Дніпропетровщині став місцем обстрілів з важкої артилерії, які проводили російські війська. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні, на жаль, наше місто знову стало свідком жорстоких атак, що призвели до трагічних наслідків. В результаті обстрілу загинув чоловік, якому було 36 років. Ще один місцевий житель, віком 68 років, отримав поранення, проте його стан зараз стабільний, і він зможе одужати вдома", - поділився глава військової адміністрації.

Атаки призвели до серйозних руйнувань, зокрема пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, газопровід та лінії електропередачі.