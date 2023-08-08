Ситуація щодо російського вторгнення на 08.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 250,8 тис. осіб, знищено 312 вертольотів ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4254 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,
- артилерійських систем – 4996 (+19) од,
- РСЗВ – 709 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 468 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 312 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 737 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!