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Суспільна думка
Події
08 серпня 2023, 13:10

Бійці 47-ї бригади знищили черговий російський Ка-52

В районі Роботиного бійці 47-ї бригади знищили черговий російський Ка-52, повідомляє командувач ОСУ "Таврія" Тарнавський.

Окупанти підтверджують: екіпаж загинув.

«Ще один "аналогофнєт" вертоліт окупантів Ка -52 здійснив від’ємний зліт!» - йдеться в повідомленні Сухопутних військ України в Телеграм-каналі,

«Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили з ПЗРК російський гвинтокрил Ка-52 на Запорізькому напрямку. Слава нашим воїнам!» - повідомляється на офіційній сторінці в Facebook 47-ої окремої механізованої бригади.

Нагадаємо: Ка-52 (відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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