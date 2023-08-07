В районі Роботиного бійці 47-ї бригади знищили черговий російський Ка-52, повідомляє командувач ОСУ "Таврія" Тарнавський.
Окупанти підтверджують: екіпаж загинув.
«Ще один "аналогофнєт" вертоліт окупантів Ка -52 здійснив від’ємний зліт!» - йдеться в повідомленні Сухопутних військ України в Телеграм-каналі,
«Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили з ПЗРК російський гвинтокрил Ка-52 на Запорізькому напрямку. Слава нашим воїнам!» - повідомляється на офіційній сторінці в Facebook 47-ої окремої механізованої бригади.
Нагадаємо: Ка-52 (відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».