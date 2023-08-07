Покровськ. Донеччина. Кількість поранених зросла до 88 людей

08 серпня 2023, 13:19

Внаслідок підступного ракетного удару російських терористів по мирному місту Покровськ кількість поранених зросла до 88 людей на 12 годину дня, загиблих - семеро людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram у вівторок, 8 серпня.

"Оновлені дані станом на 11:00 щодо жертв рашистського обстрілу Покровська. Семеро людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник і військовий); 81 поранено (39 цивільних, серед них двоє дітей – 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, семеро працівників ДСНС і четверо військових)", – написав Кириленко.

За його даними, у місті пошкоджено 12 багатоповерхівок , а також будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе і два цивільні автомобілі.

Нагадаємо, увечері 7 серпня росіяни вдарили по Покровську двома ракетами Іскандер і влучили в центр міста.