Нічний обстірл Нікопольщини з важкої артилериї: зруйновано споруди інфраструктури

«Цієї ночі гучно було на Нікопольщині. Район пережив 4 обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та "Граду"». – повідомляє Дніпропетровська ОВА в своєму Телеграм-каналі.
У Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї. Понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.
У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт.
Головне – всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.
Продовжила знущання над Нікополем російська армія й вранці. Знову обстріляла місто. Інформація уточнюється.