Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
08 серпня 2023, 13:49

Нічний обстірл Нікопольщини з важкої артилериї: зруйновано споруди інфраструктури

«Цієї ночі гучно було на Нікопольщині. Район пережив 4 обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та "Граду"». – повідомляє Дніпропетровська ОВА в своєму Телеграм-каналі.

У Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї. Понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.

У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт.

Головневсюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Продовжила знущання над Нікополем російська армія й вранці. Знову обстріляла місто. Інформація уточнюється.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: