Повідомлено про підозру очільниками «митниці» та «міграційної служби» в «лнр»

08 серпня 2023, 14:04

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області двом псевдоначальникам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч.7 ст.111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного російського вторгнення мешканка смт Селезнівка, що на Луганщині, колишня держслужбовиця, почала співпрацювати з представниками так званої «лнр».

У квітні 2023 року окупанти призначили її «начальником відділу міграційної служби Старобільського районного відділу внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ лнр».

Вона здійснює перереєстрацію та видачу паспортів рф місцевим жителям.

Крім того, на камери пропагандистським телеканалам розповідає про «успішну» діяльність незаконного правоохоронного органу.

Другий підозрюваний – мешканець Луганська, ексспівробітник Старобільської митниці ДМС України.

У травні 2022 року очолив «відділ митного оформлення № 2 митного посту «Танюшівка».

Структурний підрозділ входить до складу «державного митного комітету лнр».

Фігурант здійснює митний контроль та оформлення товарів, і контролює процес адміністрування платежів.

Особам загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.