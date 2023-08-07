СБУ та НАБУ викрили чинного народного депутата України на масштабній корупції

08 серпня 2023, 16:45

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції.

За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та сприяння Генерального прокурора.

Як повідомляє видання «Кореспондент» та «Українська правда», діючий нардеп – це Анатолій Гунько з правлячої партії «Слуга народу», який отримав "винагороду" за вирішення питання з передачі в оренду підприємцю державних земель.