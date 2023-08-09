Ситуація щодо російського вторгнення на 09.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 251,6 тис. осіб, знищено більше 5000 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 251620 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4262 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8290 (+12) од,
- артилерійських систем – 5013 (+17) од,
- РСЗВ – 711 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 469 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 312 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 742 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!