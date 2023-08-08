09 серпня 2023, 16:31

Народному депутату від фракції "Слуга народу" Анатолію Гунько оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів. За повідомленнями Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), підозра була оголошена ще вчора після того, як Анатолій Гунько був спійманий на моменті отримання коштів.

«8 серпня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель», — сказано у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На даний момент до Вищого антикорупційного суду було подано клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

8 серпня, спільно з Службою безпеки України (СБУ), НАБУ та САП здійснили спецоперацію, в результаті якої були розкриті дії народного депутата України IX скликання Анатолія Гунько та його двох пособників (один з них - помічник), спрямовані на отримання 85 тисяч доларів неправомірної вигоди.

За слідчими даними, народний обранець, який одночасно виступає головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів корупції в державних структурах, запропонував підприємцю земельну ділянку для обробки. Ця ділянка перебувала під управлінням державних підприємств. Вартість такої "послуги" складала 130 доларів США за гектар землі.

На основі узгоджених домовленостей, за передачу землі площею 1700 гектарів для обробки від одного з державних підприємств, народний депутат вимагав 221 тисячу доларів, з яких 85 тисяч доларів мали бути передані як "аванс" перед початком обробки землі. Проте, під час передачі "авансу" нардепа і його пособників було затримано на місці.

Розслідування даного інциденту було порушено за заявою підприємця, який став жертвою неправомірних вимог.