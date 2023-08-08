Дуже руйнівні наслідки вибуху на заводі в підмосковному регіоні

09 серпня 2023, 17:54

Сильний вибух, що стався на «загорському оптико-механічному заводі», призвів до значних руйнувань в місті сергієвому посаді, розташованому в підмосковному регіоні. Інформація з місця події з'явилося в соціальних мережах у середу, 9 серпня.

За повідомленням російських ЗМІ, крім великих руйнувань на території підприємства, пошкоджено вікна у спорткомплексі "луч" і навколишніх будинках, розташованих на вулицях Осипенка та Карла Лібкнехта. Це стосується 20 житлових будинків, двох шкіл та коледжу. Крім того, зазнала пошкоджень котельня, і постачання гарячої води для споживачів було призупинено.

За останніми даними, медичну допомогу отримали 52 постраждалих, з яких 43 були госпіталізовані. Принаймні п'ятеро з них перебувають у дуже важкому стані, з опіками майже на 100% тіла.

Тим часом російські правоохоронці відкидають версію про можливу атаку безпілотника на завод. Започатковано кримінальну справу щодо порушення вимог промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах.