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Суспільна думка
Суспільство / Події
09 серпня 2023, 18:18

В США врятували українку, на яку напала акула - NYT

На популярному пляжі Роквей-Біч у Нью-Йорку на 65-річну громадянку України Тетяну Колтунюк напала акула. Хижак здійснив укус за ногу жінки, і тепер вона перебуває в лікарні у критичному стані. Згідно з повідомленням The New York Times, - це перший випадок нападу акули на пляжі у Нью-Йорку за останні 70 років.

Офіційний коментар місцевого департаменту: "Ми сподіваємося, що постраждала повністю відновиться. Незважаючи на те, що цей інцидент викликає занепокоєння, ми нагадуємо жителям Нью-Йорка, що подібні укуси акул на цьому пляжі є дуже рідкісними".

Після інциденту, - правоохоронні органи міста влаштували обстеження території за допомогою гелікоптерів і безпілотних апаратів. Незважаючи на пошуки, - акулу не було виявлено. У зв'язку з цим, пляж тимчасово закрито для відвідувачів, щоб забезпечити їхню безпеку.

На жаль, нещасний випадок не є єдиним випадком такого роду. Згідно з даними Музею природної історії Флориди, з 2022 року вже зафіксовано 108 нападів акул на людей по всьому світу, з яких 57 були неспровокованими. У минулому році від укусів акул загинуло п'ятеро людей.

Джерело: "NYT"
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