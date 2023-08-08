На росії вибухнув Загорський оптико-механічний завод – багато жертв

09 серпня 2023, 13:07

Вранці 9 серпня у місті «сергіїв посад», що розташоване в московській області на росії, стався значний вибух на території Загорського оптико-механічного заводу. Цю інформацію поширюють російські Telegram-канали.

На відеозаписах, знятих очевидцями, видно, як стовп диму височіє у повітря. До цього часу причина вибуху залишається невідомою, інформує канал «112».

За попередніми звітами, вибух стався на складі, де зберігалася піротехнічна продукція, яка належить оптико-механічному заводу. Принаймні 15 людей постраждали, також вікна були розбите у сусідніх будівлях.

Згідно з іншою інформацією, що оприлюднив той же канал, можливо, безпілотний літальний апарат міг бути причиною вибуху, але це поки не підтверджено.

Загорський оптико-механічний завод спеціалізується на виробництві спостережної техніки, медичного обладнання для офтальмології, лабораторних приладів, дозиметричного обладнання та засобів безпеки.

Варто зазначити, що цей завод вже мав пожежу у червні минулого року.

Представник екстрених служб повідомив, що «попередньо встановлено, що вибух стався на складі з піротехнічною продукцією». Причиною вибуху вважають «людський фактор», а саме порушення технологічного процесу. Наслідком вибуху була руйнація ангару площею 1,6 тис. кв. м, який належав приватній фірмі, розташованій на території заводу.

За оновленними даними: 35 осіб постраждали внаслідок вибуху на заводі у сергієвому посаді, з них 4 у важкому стані, - повідомив мер міста Дмитро Акулов.

"О 10:40 відбувся вибух на підприємстві 'Пироросс' на території Загорського оптико-механічного заводу. Причини вибуху з'ясовуються. Інформацію про постраждалих уточнюємо, точно відомо про 35 постраждалих, з них 4 у важкому стані", - написав він.