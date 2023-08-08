Чи впливає місце реєстрації особи на вибір центру зайнятості?

09 серпня 2023, 13:14

За сприянням у працевлаштуванні людина може звернутися до будь-якого центру зайнятості, зручного для її відвідування, незалежно від зареєстрованого місця проживання (перебування). Зробити це можна особисто або за допомогою порталу «Дія».

Облік осіб, які шукають роботу, ведеться будь-яким обраним ними центром зайнятості незалежно від наявності або відсутності задекларованого/зареєстрованого місця проживання. Це питання врегульовано пунктом 3 Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 року № 446.

Днем подання заяви про надання (поновлення) статусу та заяви про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю вважається дата їх реєстрації в центрі зайнятості. Рішення про призначення статусу або перереєстрації призначається в той же день.

У центрі зайнятості документи можна пред’явити як у паперовому, так і електронному вигляді. При цьому паперові копії цих документів фахівцями не вимагаються.

Детальніше за 👉 посиланням

Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній: 098-875-48-95, 099-491-20-86 або пройдіть за:

👉 посиланням для мешканців Луганщини

👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини

Надаємо підтримку з питань зайнятості:

Офіційний 👉 вебпортал парламенту України

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботуПостанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 30.03.2023 № 446