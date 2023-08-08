Важкою артилерією росіяни вдарили по дитсадку у Херсоні

09 серпня 2023, 13:42

Вранці 9 серпня у Херсоні сталася подія, яка в котрий раз демонструє не людськи риси ворога. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, - армія російської федерації обстріляла дитячий садок, внаслідок чого один чоловік зазнав поранень.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі:

"російська артилерія вкрила вогнем дитсадок у Херсоні. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар", - йдеться в дописі.

Зазначимо, що чоловікові, який постраждав, вже надають необхідну медичну допомогу.

Після обстрілу також пошкоджено енергетичний об'єкт, через що без електропостачання залишилися шість населених пунктів Білозерської громади. Енергетики планують вирушити на місце події, щоб відновити електропостачання.