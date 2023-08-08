Ще шістьом колаборантам-«освітянам» на Луганщині повідомлено про підозру

09 серпня 2023, 13:52

За процесуального керівництва прокурорів Старобільської, Сєвєродонецької, Щастинської окружних прокуратур Луганської області шістьом місцевим жителям заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані, колишні освітяни Луганщини, у 2022 році підтримали агресію рф проти нашої держави та пішли на співпрацю з окупантами.

Погодилися працювати на державу-агресора ексдиректорки Микільського закладу загальної середньої освіти у Міловській селищній раді та Михайлюківської гімназії Новоайдарської селищної ради. Вони очолили створені на тимчасово окупованій території «Микільську середню школу» та «Михайлюківську основну школу».

Також директорські посади при окупаційній владі обійняли колишні вчителі фізики Рубіжанської спеціалізованої школи № 2, математики школи з Новолимарівки та інклюзивного навчання гімназії з Верхньопокровки. Вони стали керівниками у так званих «Рубіжанській середній школі № 2», «Новолимарівській середній школі» та «Верхньопокровській основній школі».

Ще один підозрюваний – «директор Новорозсошанської середньої школи». До повномасштабного вторгнення рф він працював продавцем в магазині, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Задокументовано, що підозрювані впроваджували в навчальний процес підконтрольних їм закладів критерії та стандарти освіти, регламентовані нормами та вимогами законодавства держави-агресора. Оновили програму викладання з використанням російських підручників та змінили форму оцінювання на 5-ти бальну.

Так звані «педагоги» заперечують право України на власну мову, культуру, історію та традиції.

Стосовно ще однієї освітянки – так званого «директора Сєвєродонецької середньої школи № 12» – обвинувальний акт скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід в одному провадженні ‒ співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.