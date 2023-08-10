Ситуація щодо російського вторгнення на 10.08.2023

За добу Сили оборони знищили 16 танків, збили 1 гелікоптер ворога: загальні втрати рф становлять уже більше 252,2 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 252200 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4278 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13) од,
- артилерійських систем – 5028 (+15) од,
- РСЗВ – 711 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 469 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 746 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!