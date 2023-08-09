У Куп'янському районі Харківщини - обов'язкова евакуацію населення

10 серпня 2023, 17:27

У Куп'янському районі Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію населення в деяких населених пунктах, які знаходяться неподалік від зони активних бойових дій.

Ця ініціатива базується на розпорядженні Куп'янської військової адміністрації та стосується Дворічанської селищної громади та Петропавлівської селищної ради.

Позачергова обов’язкова евакуація також буде проведена у частині Кіндрашівської селищної, Курилівської селищної та Куп'янської міської територіальних громад.

У повідомленні Куп'янської військової адміністрації зазначається: "Людей евакуюють до безпечних регіонів України". Цей крок є запобіжним заходом, спрямованим на захист громадян від можливих ризиків негативних подій та загроз.

Важливо відмітити, що Куп'янськ та його прилеглі райони перебувають під тривалими обстрілами з боку російської федерації. Від останніх атак страждає місто, яке потрапило під ворожі атаки з використанням керованих авіабомб та іншої важкої зброї.