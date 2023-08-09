До уваги мешканців Куп'янської громади! БЕЗКОШТОВНА ЕВАКУАЦІЯ

10 серпня 2023, 17:34

До уваги мешканців Куп'янської громади, особливо, вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних.

З урахуванням складної безпекової ситуації та збільшенням кількості обстрілів російськими терористичними військами по території Куп'янської громади, ви можете евакуюватися до більш безпечного місця - м.Харків з подальшою можливістю переміщення в інші регіони України!

Буде забезпечено безоплатне проживання у прихистку, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами :

➡️ За номерами телефонів:

✅ Єдиний колцентр :

🕘 з 9:00 до 22:00

+38(050)789-01-24

+38(063)789-64-74

✅ Г О «Я Врятований» :

+38(063)440-69-20

✅ Гаряча лінія "Червоний хрест" :

🗓️ понеділок - п'ятниця

🕘 з 10:00 до 17:00

0800332402

+38(073)240-24-02

+38(067)383-24-02

✅ Г аряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади :

🗓️ щоденно

🕘 з 9:00 до 16:00

+38(098)941-23-00

При підготовці не забудьте зібрати найбільш необхідні речі, в тому числі документи, гроші, ліки та одяг. Добровільна евакуація проводиться за сприяння Харківської обласної військової адміністрації та безпосередньої підтримки Єдиного координаційного гуманітарного центру Харківської області.

Закликаємо! Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких!