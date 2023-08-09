Торецьк на Донеччині під ударами авіабомб рф: є поранені

10 серпня 2023, 20:02

У четвер, 10 серпня, було зафіксовано авіаудари з боку російських військових по Торецьку, місту, розташованому в Донецькій області. За повідомленням Донецької обласної прокуратури, - за результатом цих атак постраждали мцивільні мешканці.

Відомо, що нападники здійснили обстріли міста, використовуючи міномети та випустивши три авіабомби. Перший вибух став причиною поранення 47-річного чоловіка, який переміщувався на велосипеді о 10:40 ранку.

Через годину після першої атаки, - місто знову зазанало ворожого обстрілу. В результаті - ще одна людина, 59-річний чоловік, отримав поранення від уламків снаряда, коли перебував на вулиці біля свого автомобіля.

У 14:15, під час чергової атаки з боку російських терористичних військ, четверо жінок у віці від 53 до 73 років зазнали осколкових поранень. Двоє з них отримали травми у власних домівках, а ще дві – на вулиці міста. Одну з постраждалих з серйозною травмою голови було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Внаслідок цих ворожих атак, були пошкоджені житлові будинки, два автомобілі, дві адміністративні будівлі, торговельні об’єкти та котельня.