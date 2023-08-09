Ворожа атака росіян на Запоріжжя: є загиблі та поранені

10 серпня 2023, 20:49

У пізній вечір четверга, 10 серпня, сталася чергова атака російських військ на місто Запоріжжя. На жаль, в наслідок атаки постраждали цивільні об'єкти та загинула одна людина. Інформацію про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв через свій офіційний канал в Telegram.

Куртєв зазначив: "Російські терористи знову накинулися на цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа... Відповідні служби вже на місці та надають допомогу. Наразі наші дані свідчать про п'ятьох постраждалих, які були доставлені до медичного закладу."

У зв'язку з цим, місцевим мешканцям рекомендовано залишатись в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на цей терористичний акт. Він підтвердив загибель однієї людини та підкреслив, що наразі на місці працюють лікарі та спецслужби, щоб надати допомогу постраждалим.

Варто зазначити, що Запоріжжя продовжує щоденно потерпати від атак російських окупантів. Ситуація залишається напруженою, і влада країни намагається надавати необхідну допомогу жителям міста в цей важкий час.