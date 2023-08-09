У ніч на 10 серпня 2023 року знищено 7 ударних дронів

10 серпня 2023, 12:36

У ніч на 10 серпня 2023 року ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23.00 по 4.00.

Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Про уражені об’єкти та ліквідацію наслідків на Рівненщині повідомить місцева влада.

✈️ За минулу добу авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

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