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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 серпня 2023, 12:36

У ніч на 10 серпня 2023 року знищено 7 ударних дронів

У ніч на 10 серпня 2023 року ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23.00 по 4.00.

Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Про уражені об’єкти та ліквідацію наслідків на Рівненщині повідомить місцева влада.

✈️ За минулу добу авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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