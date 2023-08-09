Зруйнована нафтобаз під час масованого удару рф по Рівненщині

10 серпня 2023, 12:53

Вночі, з 9 на 10 серпня, російська федерація здійснила масовану атаку за допомогою безпілотників на територію Рівненщини. Голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що внаслідок цих ворожих атак була зруйнована нафтобаза на Дубенщині. На щастя, вдалось уникнути людських жертв.

"Знаходжусь на місці події. У рамках ліквідації наслідків аварії задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки, включаючи пожежний потяг. Також працюють спеціальні комісії з розслідування, на чолі з представниками силових відомств області", - підкреслив голова ОВА.

За його словами, - завдано певної матеріальної шкоди, але хімічний та радіаційний фон в нормі, що дозволяє уникнути необхідності евакуації населення.

До того ж, ввечері 9 серпня, рф здійснила удари на житловий сектор Запоріжжя. У результаті було пошкоджено храм Запорізької єпархії Православної церкви України та частково зруйновано п'ять багатоповерхових будинків. На жаль, загинули двоє мирних жителів. За попередніми даними, ворожий удар був здійснений за допомогою комплексу "Іскандер".