Марія Терновська: «Тема жіночого лідерства активно розвивається»

10 серпня 2023, 14:14

У Києві відбулася зустріч учасниць руху «Зе!Жінки» із віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, головою партії «Слуга Народу», народною депутаткою України Оленою Шуляк та міжнародними партнерами на тему «Жіноче лідерство: європейський вимір».

Під час заходу була нагода поговорити про євроінтеграційні процеси в Україні – на якому етапі Україна до вступу у ЄС, як жінки залучені до дипломатичних процесів, яких успіхів жінки вже досягли та з якими викликами стикаються.

Співголова партії «Альянс лібералів та демократів за Європу», депутат Європейського парламенту Тіммі Дулі та експертка з питань євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС, спецпредставниця партії «Слуга Народу» в Брюсселі Марія Голуб розповіли про діяльність України в ALDE, співпрацю з групою «Оновити Європу» у Європейському парламенті.

Окремо порушували питання щодо жіночого лідерства, корисних можливостей від ЄС для жінок та перспектив співпраці з європейськими партнерами.

Під час зустрічі також виступила менторка руху «Зе!Жінки» в Тернопільській області, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Відвідали захід і лідерка руху «Зе!Жінки» Луганщини Марія Терновська та лідерка руху «Зе!Жінки» м. Сєвєродонецьк Оксана Андрейків-Морозова.

«Надважливе значення має те, що тема жіночого лідерства активно розвивається. Цей процес в Україні важко переоцінити. Чудово, що ми маємо можливість надихатися позитивним досвідом країн Європейського Союзу щодо впровадження гендерної рівності, жіночого лідерства, участі жінок у прийнятті рішень. Звісно, що ідеї потребують втілення в діях, а тут наразі велику роль відіграє грантова підтримка від міжнародних організацій. Дякую спікеркам конференції «Жіноче лідерство: європейський вимір» за надану дуже корисну інформацію про грантові можливості для жінок. Впевнена, що вона стане в пригоді», – зазначила пані Марія.

«Дипломатичний фронт має велике значення для перемоги! Вклад жінок величезний! Сьогодні неймовірні спікери підтвердили це своїм прикладом та мотивацією! Долучаємось, єднаємось та працюємо на шляху до Євроінтеграції!»– наголосила пані Оксана.