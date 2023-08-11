Ситуація щодо російського вторгнення на 11.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 252,7 тис. осіб, знищено 471 засіб ППО ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4290 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
- артилерійських систем – 5043 (+15) од,
- РСЗВ – 713 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 471 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 756 (+10).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!