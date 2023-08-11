11 серпня, близько 10:00, російські терористи знову атакували «кинджалами»: збіто одну Х-47

Сьогодні, близько 10:00 противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.
Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.
💥 Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.
За даними Івано-Франківської ОВА внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані.
Вкотре закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!
Бережіть себе та своїх рідних!
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