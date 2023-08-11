Луганські хаби – вагома підтримка в умовах війни

11 серпня 2023, 17:45

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну державна система соціальної підтримки громадян працює на межі своїх можливостей – різке збільшення кількості ВПО та переміщення людей в інші регіони країни спричинило велике навантаження на чинну систему соціального обслуговування населення.

В Міністерстві соціальної політики зазначають, що війна спричинила й тяжкі економічні наслідки та збільшила кількість людей, які потребують соціальної підтримки в Україні у порівнянні з попередніми роками.

За даними ООН, через розв’язану рф війну в Україні, 13,3 мільйона людей були вимушені змінити своє місце проживання у пошуках безпеки.

Директорат розвитку соціальних послуг Мінсоцполітики зазначає, що на 2023 рік в Україні потреба населення в отриманні соціальних послуг від держави зросла до 1,5 мільйони осіб, проти близько 1 мільйона осіб у 2022 році. Фактично, у рік вторгнення рф, територіальними центрами соціального обслуговування населення та центрами соціальних послуг було виявлено 1 013 758 громадян, які перебували у складних життєвих обставинах й потребували надання соціальних послуг, з них 171 169 – ВПО.

За словами віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук у 2022 році на фінансування ВПО знадобилося 57 мільярдів гривень. Цього року, за прогнозами держави, потрібно буде знайти 72 мільярди гривень, щоб забезпечити всі належні виплати переселенцям.

За даними Мінсоцу, на сьогодні в Україні налічується 4,9 мільйона офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Ще близько 5 мільйонів українців перебувають за кордоном.

Майже повна окупація Луганської області унеможливила роботу територіальних центрів надання соціальної підтримки: вимушена релокація, втрата спеціалістів та матеріальних цінностей, повна руйнація ретельно вибудованої та робочої системи, війна – все це, здавалося, поставить хрест на функціонуванні центрів. Проте, досвід роботи в умовах війни з 2014 року та чітке розуміння проблеми керівництвом області, дозволили прийняти вчасні й правильні рішення. Створення в інших регіонах України мережі гуманітарних хабів, які допомагатимуть членам громад Луганщини з-поміж ВПО в інших областях – ідея була може й не новаторською, проте й досі жодна з областей України, яка постраждала від війни, не може відзначитись такою складеною та ефективною роботою, охопленням та кількістю наданих послуг. Наскільки створення гуманітарних хабів допомогло розвантажити державну систему соціальної підтримки та розв’язувати проблеми саме для ВПО з Луганщини і як інші громади можуть використовувати та втілювати цей унікальний досвід – розберемо у нашому матеріалі.