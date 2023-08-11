11 серпня 2023, 18:53

В зруйнований Сєвєродонецьк окупанти завезли обладнання для поширення своєї пропаганди серед незахищених верств населення – пенсіонерів та малозабезпечених громадян.

Так, за низькою вартістю, або ж зовсім безкоштовно – ворожа «влада» готова встановлювати мешканцям міста супутникові тарілки «руський мир», продовжуючи промивку мізків вже з екрану телевізорів.

Користувачі мережі дивуються, що реальність за вікном, де майже не кожен будинок міста Сєвєродонецьк зазнав руйнувань, - замінюється з легкістю тотальною пропагандою та ворожими наративами з екранів телевізорів (не завжди власних).

Важливим елементом пропагандистської схеми є когнітивний ефект, тобто вплив на сприйняття та розуміння інформації отримувачем. Пропаганда може бути успішною лише в разі досягнення цього ефекту, коли інформація доходить до отримувача і впливає на його погляди і переконання.

Варто підкреслити, що ефективність пропаганди залежить від багатьох факторів, і вона може втратити свою силу, якщо на будь-якому етапі схеми (відправник – повідомлення – отримувач – когнітивний ефект) виникнуть порушення або перешкоди.