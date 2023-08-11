Херсонщина під вогнем з самого ранку: є жертви та поранені

11 серпня 2023, 12:38

Вранці близько 4:00 години, жителі Комишанів стали свідками наслідків ворожого удару по житловому будинку. В результаті цього події було поранено трьох жінок віком від 50 до 84 років. Швидка медична допомога негайно була надана потерпілим, та доставила людей до лікарні.

Пізніше, о 8:00, ворог здійснив напад на центр видачі гуманітарної допомоги у місті Берислав. Це стало можливим завдяки безпілотному літальному апарату, з якого була скинута вибухівка. Варто відзначити, що ця атака минула без поранень та жертв серед населення.

Зранку ситуація в самому Херсоні також виявилася напруженою. Внаслідок ворожого обстрілу міста - двоє мирних жителів отримали поранення. Серед потерпілих – жінка та 44-річний чоловік.

На місто Берислав відбулась атака з використанням безпілотного літального апарата. В результаті цього нападу поранений чоловік. На жаль, внаслідок цього ворожого обстрілу один чоловік отримав серйозні поранення грудної клітини та травматичний шок. Медичні працівники зробили неможливе, але поранення виявилися фатальними.

«У медзакладі зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки. Під ворожий удар у власній квартирі потрапив 53-річний чоловік. Він отримав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок. Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними…» - повідомляє Херсонська ОВА