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Суспільна думка
Події
11 серпня 2023, 14:00

Загинула дитина на Прикарпатті від російського ракетного удару

Прикарпаття зазнало ракетного удару, що був здійснений російськими агресорами. Ця подія призвела до постраждалих і, на жаль, втрати дитини. Інцидент стався у п’ятницю, 11 серпня, - повідомила глава Івано-Франківської ОВА.

Світлана Онищук зазначила: "Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Ми зафіксували обстріл цивільного об’єкта. В результаті цього інциденту є люди, які постраждали, включаючи дитину, яка була в критичному стані госпіталізована до лікарні. Медичний персонал докладав усіх зусиль, проте, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Ми висловлюємо свої співчуття рідним та близьким цієї дитини."

Керівниця ОВА також підкреслила необхідність уважно відслідковувати та реагувати на сигнали "повітряних тривог".

Офіс генпрокурора надав інформацію щодо події. Вказується, що окупанти вели обстріл житлового будинку на Івано-Франківщині в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Унаслідок цього обстрілу загинув 8-річний хлопчик, а також були завдані матеріальні збитки.

Офіс генпрокурора вже розпочав досудове розслідування щодо даного інциденту на підставі порушення законів та звичаїв війни згідно з ч.1 ст.438 КК України.

Джерело: "Івано-Франківська ОВА"
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