На росії винищувач Су-30 розбився у Калінінградській області

12 серпня 2023, 16:18

На росії винищувач Су-30 зазнав аварії у Калінінградській області, що призвело до загибелі двох членів екіпажу. російські ЗМІ, посилаючись на західний військовий округ рф, повідомили про цю подію.

За даними військових рф, - сталося це під час навчально-тренувального польоту 12 серпня в безлюдній місцевості Калінінградської області. Зазначається, що літак на той момент не мав боєкомплекту.

Екіпаж літака повністю загинув унаслідок аварії. За попередніми даними, військові вказують на технічну несправність як можливу причину катастрофи.

Із дописів в мережі, де користувачі помітили «дивну» тенденцію: