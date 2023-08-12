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Суспільна думка
Події
12 серпня 2023, 16:18

На росії винищувач Су-30 розбився у Калінінградській області

На росії винищувач Су-30 зазнав аварії у Калінінградській області, що призвело до загибелі двох членів екіпажу. російські ЗМІ, посилаючись на західний військовий округ рф, повідомили про цю подію.

За даними військових рф, - сталося це під час навчально-тренувального польоту 12 серпня в безлюдній місцевості Калінінградської області. Зазначається, що літак на той момент не мав боєкомплекту.

Екіпаж літака повністю загинув унаслідок аварії. За попередніми даними, військові вказують на технічну несправність як можливу причину катастрофи.

Із дописів в мережі, де користувачі помітили «дивну» тенденцію:

  • Жовтень 2022 року: вибухає "Кримський міст", після чого в Єйську розбивається російський літак Су.
  • Липень 2023 року: вибухає "Кримський міст", після чого в Єйську розбивається російський літак Су
  • Серпень 2023 року: вибухи та задимлення на "Кримському мосту" - російський літак Су-30 розбивається в Калінінградській області.
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