Ворог продовжує обстріли Херсонської області, є поранені

12 серпня 2023, 17:34

Вранці 12 серпня, російські окупанти здійснили атаку на Бериславський район Херсонської області. Постраждало двоє людей, їм надано медичну допомогу. Інформацію про це оприлюднив Офіс генерального прокурора через свій Telegram-канал.

За даними прес-служби, близько 10:20 російські військові здійснили атаку, використовуючи дрон для скидання вибухових снарядів в одному з населених пунктів Бериславського району. У результаті інциденту двоє місцевих жителів отримали поранення. Потерпілим була надана необхідна медична допомога.

Крім цього, окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Херсона, завдаючи шкоди житловим та господарським будівлям, автотранспорту та електромережам.

Прокурори ведуть спільні дії з іншими правоохоронними органами для документування військових злочинів, які скоєні представниками збройних сил росії - держави-агресора.

Після деокупації правого берега Дніпра на Херсонщині росіяни майже щодня обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію. Зокрема, в нось на 12 серпня, близько 3 ночі, ворог завдав удару по Даріївській громаді Херсонського району. Внаслідок цього постраждав цивільний.