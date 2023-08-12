Понад 160 ВПО отримали ваучери на підготовку та підвищення квалифікації - ЛОЦЗ

12 серпня 2023, 17:48

Бажаєте підвищити конкурентоспроможність на ринку праці? - Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній: 098-875-48-95, 099-491-20-86

Станом на 09.08.2023 року 163 ВПО отримали ваучери :

✅ Для перепідготовки за робітничою професією – 2 ваучера за професіями «Водій автотранспортних засобів категорії С» та «Кухар».

✅ Для підвищення кваліфікації та спеціалізації – 32 ваучера. З них 7 ваучерів «Водій автотранспортних засобів категорії Д», 4 ваучера «Водій автотранспортних засобів категорій С, Е» та 21 ваучер за напрямом «Медсестринство».

✅ Для підотовки на наступному рівні освіти – 10 ваучерів за спеціальностями «Автомобільний транспорт» (2 ваучера), «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2 ваучера), «Інформаційні системи та технології» (1 ваучер), «Менеджмент» (1 ваучер); «Комп'ютерні науки» (1 ваучер), «Медсестринство» (2 ваучера), «Залізничний транспорт» (1 ваучер).

✅ Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю – 119 ваучера за наступними спеціальностями: «Автомобільний транспорт», «Агрономія», «Будівництво та цивільна інженерія», «Психологія», «Гірництво», «Дизайн», «Інформаційні системи та технології», «Комп'ютерні науки», «Комп'ютерна інженерія», «Маркетинг», «Соціальне забезпечення», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Підприємництво та торгівля», «Залізничний транспорт», «Середня освіта (за предметними спеціальностями)».

Бажаєте підвищити конкурентоспроможність на ринку праці? - Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній:

098-875-48-95

099-491-20-86

або пройдіть

за 👉 посиланням для мешканців Луганщини

за 👉 посиланням для роботодавців та підприємців Луганщини

Докладніше про ваучер 👉 тут

Подати заявку на отримання ваучера можна 👉 онлайн

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