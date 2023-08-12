Житомир залишився без води через аварію, ведуться ремонтні роботи - ДСНС

12 серпня 2023, 18:18

Житомир у суботу 12 серпня, залишився тимчасово без водопостачання через аварію на мережі водовідведення. Про це повідомляє ДСНС України.

«У Службу порятунку надійшло повідомлення від КП «Житомирводоканал», що через аварію на мережі водовідведення припинено водопостачання міста Житомира. Для забезпечення технічною водою лікарні міста рятувальники організували підвезення води, зокрема до системи гемодіалізу «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» та відділення гемодіалізу КНП «Житомирське обласне стоматологічне медичне об'єднання», а також постачається водою населення одного з мікрорайонів», - розповіли рятувальники.

Технічну воду рятувальники підвозитимуть і надалі до повного відновлення водопостачання у місті та усунення аварійної ситуації.

Водночас у водоканалі повідомили, що через аварію на мережах водовідведення змушені припинити до 20:00 12 серпня. Триває ліквідація наслідків з залученням 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.