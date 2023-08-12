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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
12 серпня 2023, 21:23

На острові Зміїному встановлено новий прикордонний знак – ДПСУ

Бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили на острові Зміїному прикордонний знак.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - зазначив він.

Дейнеко додав: "Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі".

Як повідомлялося, українські Сили оборони звільнили острів Зміїний від російських загарбників 30 червня 2022 року.

8 липня 20023-го, у п'ятисотий день війни, Президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний, щоб саме з цього місця подякувати усім, хто б’ється проти російської агресії

Джерело: "ДПСУ"
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