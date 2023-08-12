На «Кримському мосту» утворився затор у понад 1000 машин - РосЗМІ

12 серпня 2023, 21:47

Через неодноразові атаки на «Кримський міст» 12 серпня, - на ньому утворився величезний затор. Наразі відомо про більш як тисячу автівок, що не можуть проїхати.

Згідно з даними російських ЗМІ, - у черзі стоїть приблизно 1472 автівки. Машини не можуть проїхати як зі сторони Тамані, так і зі сторони Керчі.

Telegram-канал «ASTRA» повідомляє, що з боку Тамані в черзі перед пунктом огляду стоїть приблизно 600 автомобілів, а з боку Керчі - 750, час очікування становить близько 2 годин.

Як відомо, російська влада двічі за день перекривала рух мостом та ховала його за допомогою димової завіси, доповідаючи, що з надбудовою «все добре».

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня о 15 годині дня, в тимчасово окупованому місті Керч вдруге за день пролунали звуки вибухів.

У міністерстві оборони країни-агресора прокоментували сьогоднішні вибухи в районі Кримського мосту і заявили, що його атакували ракетами С-200. В ударах по окупованому Криму традиційно звинуватили Україну.