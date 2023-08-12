У ніч на 12 серпня 2023 року знищено 3 ударні БпЛА

12 серпня 2023, 12:39

Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА «Shahed-136/131».

Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.

Нагадаємо: у 2021 році в Ірані вперше було показано пускову установку на вантажівці для залпового пуску іранських баражуючих боєприпасів «Shahed-136». Контейнери з такими дронами можна легко поставити не тільки на вантажівки, а й на вагони залізничних потягів, різні кораблі та інші пересувні засоби.

Імовірно, ефективна дальність польоту «Shahed-136» становить від 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою до 45 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 км.

Важливо: Влада закликає громадян не нехтувати повітряною тривогою. Адже попередження – це можливість бути готовим до небезпеки і зберегти своє життя та життя близьких. Щоразу, коли чуєте відповідний сигнал, негайно направляйтеся в укриття.

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